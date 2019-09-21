احتجاجات طلابية تجتاح العالم ضد تغير المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

خرج أطفال ومراهقون من فصولهم الدراسية في مختلف أنحاء العالم يوم الجمعة للمشاركة في احتجاجات ضخمة ضد تغير المناخ على مستوى العالم.

وتعد هذه الاحتجاجات هي أكبر احتجاج جماعي على الإطلاق ضد تغير المناخ.

وبدأت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج (16 عاما) حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، حيث جذبت الشباب حول العالم بنشاطها منذ أن بدأت إضرابا أسبوعيا بالمدرسة ونظمت مسيرة خارج البرلمان السويدي في أغسطس من العام الماضي.

وتوجد ثونبرج حاليا في نيويورك من أجل المشاركة في قمة الأمم المتحدة للتحرك من أجل المناخ غدا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشاركت في مسيرة في مانهاتن.

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وقالت ثونبرج للمشاركين الرافضين لتغير المناخ «التغيير قادم سواء أحبوا ذلك أم لا».

وسارت الناشطة مع الحشود في شوارع المدينة وكتبت على موقع تويتر أن «العدد المقدر في نيويورك تجاوز 250 ألف شخص».

وسمح المسؤولون للطلبة من مختلف أنحاء المدينة بترك المدرسة للمشاركة في المظاهرة. وكتبت إدارة التعليم في نيويورك على تويتر الخميس «إن مدارس المدينة وعددها 1800 مدرسة ستتسامح في غياب طلابها الذين يبلغ عددهم 1,1 مليون طالب يوم الجمعة بإذن من الآباء».

وقالت الناشطة السويدية الشابة في وقت سابق الجمعة إنها «متفائلة للغاية» بعد المشاركة العالمية القوية لاحتجاجات المناخ.

وصرحت عبر خدمة التدفق المباشر عبر الانترنت من نيويورك إلى آلاف المحتجين الشباب في ستوكهولم «إنه أمر لا يصدق ما حققناه سويا، إنه يوم تاريخي».