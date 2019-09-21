استطلاع: الألمان لا يرغبون في تولي مسؤوليات قيادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

أظهر استطلاع حديث للرأي نشرت نتائجه أمس أن معظم الموظفين في ألمانيا ليست لديهم رغبة في تولي مسؤولية قيادية، إذ بدا أن 7% فقط من الموظفين في ألمانيا يرغبون في تولي منصب قيادي خلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة.

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وعلى المستوى الدولي، أشار الاستطلاع إلى أن 9% فقط من العاملين يسعون لتقلد منصب قيادي خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

وشمل الاستطلاع نحو 5 آلاف مسؤول قيادي وموظف في خمس دول، هي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

كما أظهر أن 81% من المديرين يرون أن مهمتم صارت أصعب مما كانت عليه في السنوات الماضية. ويرى 37% منهم أن وظيفتهم لن تكون موجودة في شكلها الحالي نفسه خلال السنوات المقبلة.وذكر 40% من المديرين في ألمانيا أنهم يرغبون في الاستمرار بالاضطلاع بدور قيادي في المستقبل. وترتفع النسبة إلى 70% في الصين، بينما تقل النسبة عن ألمانيا في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.