السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد فاز فياريال على ضيفه بلد الوليد 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وافتتح التسجيل سانتي كازورلا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وأضاف خافيير أونتيفيروس الهدف الثاني في الدقيقة 89. ورفع فياريال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث موقتا، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 5 نقاط في المركز الـ 12.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلد الوليد في قبضة فياريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.