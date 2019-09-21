ليستر سيتي يتغلب على توتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قلب فريق ليستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام إلى فوز 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
وتقدم توتنهام بهدف لهاري كين في الدقيقة الـ29، وتعادل ريكاردو بيريرا لليستر سيتي في الدقيقة الـ69، قبل أن يسجل جيمس ماديسون هدف الفوز في الدقيقة الـ85.
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