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ليستر سيتي يتغلب على توتنهام

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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قلب فريق ليستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام إلى فوز 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة السادسة من .

وتقدم توتنهام بهدف لهاري كين في الدقيقة الـ29، وتعادل ريكاردو بيريرا لليستر سيتي في الدقيقة الـ69، قبل أن يسجل جيمس ماديسون هدف الفوز في الدقيقة الـ85.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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