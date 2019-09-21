أمريكا تهدد بإطلاق سراح أسرى داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش، والمحتجزين حاليا في معسكرات اعتقال للقوات التي يقودها الأكراد في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا.

وأوضح ترمب في تصريحات بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أنه «في مرحلة ما، سيتعين علي القول: إما أن تستعيدوهم، أو سنسمح لهم بالتوجه إلى حدودكم»، وذكر أن الولايات المتحدة لن تتحمل تكاليف احتجاز «الآلاف» من المقاتلين، وقال بشأن المقاتلين إنهم «في الغالب أتوا من أوروبا».

وكان آلاف المقاتلين الأجانب من نحو 80 دولة انضموا إلى تنظيم داعش عندما سيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق عام 2014، وأصبح مصيرهم وأسرهم قضية ملحة منذ إعلان هزيمة التنظيم.