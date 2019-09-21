اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شهدت أحياء مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية اشتباكات وتبادلا لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى توتر الوضع الأمني وانتشار المسلحين داخل المخيم.
وأكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في تقرير أن الاشتباكات التي اندلعت على امتداد الشارع الرئيس، وقرب سوق الخضار داخل مخيم عين الحلوة أثارت حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين.
وأشارت إلى أن قيادات حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، عقدت اجتماعات مكثفة من أجل وضع حد للتدهور الأمني ومنع تمدد الاشتباكات إلى أحياء أخرى في المخيم.
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