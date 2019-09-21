ترحيل 962 ألف مخالف للأنظمة إلى بلدانهم خلال 23 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ضبطت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف» منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 وحتى 20 محرم الحالي ثلاثة ملايين و872 ألف مخالف، فيما جرى ترحيل 962 ألف مخالف إلى بلدانهم.

نتائج الحملات:

أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في كل مناطق المملكة 3,872,194 مخالفا، منهم:

3,024,270 مخالفا لنظام الإقامة

595,796 مخالفا لنظام العمل

252,128 مخالفا لنظام أمن الحدود

ثانيا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 65,679 شخصا منهم

45 % يمنيو الجنسية

52 % إثيوبيو الجنسية

3 % جنسيات أخرى

ضبط 2,785 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة

ثالثا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4522 شخصا

Advertisements

رابعا: إجمالي الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1587 مواطنا، منهم

1555 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم

32 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم

خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14,979 وافدا مخالفا منهم

13,097رجلا 1882 امرأة

سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 539,059 مخالفا