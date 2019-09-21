ترحيل 962 ألف مخالف للأنظمة إلى بلدانهم خلال 23 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف» منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 وحتى 20 محرم الحالي ثلاثة ملايين و872 ألف مخالف، فيما جرى ترحيل 962 ألف مخالف إلى بلدانهم.
نتائج الحملات:
أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في كل مناطق المملكة 3,872,194 مخالفا، منهم:
- 3,024,270 مخالفا لنظام الإقامة
- 595,796 مخالفا لنظام العمل
- 252,128 مخالفا لنظام أمن الحدود
ثانيا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 65,679 شخصا منهم
- 45 % يمنيو الجنسية
- 52 % إثيوبيو الجنسية
- 3 % جنسيات أخرى
- ضبط 2,785 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة
ثالثا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4522 شخصا
رابعا: إجمالي الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1587 مواطنا، منهم
1555 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم
32 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم
خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14,979 وافدا مخالفا منهم
13,097رجلا 1882 امرأة
سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 539,059 مخالفا
- 492,927 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- 645,114 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
- 962,234 مخالفا رحلوا إلى بلدانهم
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