أسباب تشغيلية طارئة توقف رحلات قطار الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

لأسباب تشغيلية طارئة ألغيت أمس جميع الرحلات المجدولة على قطار الحرمين السريع، إذ جرى إبلاغ المسافرين برسائل نصية قبل موعد رحلاتهم بيوم، وبحسب الموقع الالكتروني لقطار الحرمين السريع فإن رحلات القطار ستستأنف الخميس المقبل 26 سبتمبر.

من جهته أوضح قطار الحرمين السريع من خلال الحساب الرسمي على تويتر وردا على المسافرين، بأن إلغاء الرحلاء جاء لأسباب تشغيلية طارئة وسيتم توفير حافلات نقل في محطات القطار تنطلق في مواعيد انطلاق رحلات القطار نفسها للمسافرين الراغبين بالانتقال فيها، إضافة إلى إعادة مبالغ التذاكر لجميع المسافرين الملغاة وتعويضهم برحلة مجانية.

عن إلغاء رحلات قطار الحرمين السريع:

الإلغاء لظروف تشغيلية طارئة

توقف الرحلات 21 سبتمبر

تستأنف الرحلات 26 سبتمبر