نيوم ترعى احتفالات اليوم الوطني في البدع وضباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترعى شركة نيوم للمرة الأولى هذا العام احتفال اليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار «همة حتى القمة» في منطقة نيوم بالتعاون مع بلديتي البدع وضباء وذلك انطلاقا من مسؤولية الشركة الاجتماعية وضمن مبادراتها التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في نيوم المهندس محمد التويجري أن «الدعم الذي قدمته نيوم لأبناء المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن، يأتي استكمالا لمبادرات نيوم التي أطلقتها هذا العام وكانت متركزة على دمج أبناء المجتمع المحلي بالمشروع وتجهيزهم للمستقبل بأفضل صورة ممكنة، بوصف التنمية البشرية ركيزة أساسية في الهدف الذي تم إنشاء نيوم من أجله».

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من جهته قدم رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان، شكره لنيوم على ما قدمته من دعم من أجل توفير أجواء الاحتفال المناسبة للمواطنين في هذا اليوم الغالي والمهم، متمنيا أن تكون نيوم تجسيدا فعليا وناجحا لأهداف رؤية 2030 التي تهم كل مواطن يطمح لرؤية المملكة تنعم بمستقبل مستدام واقتصاد مزدهر، داعيا الجميع لحضور الحفل الرسمي اليوم على الواجهة البحرية.

وبين رئيس بلدية البدع سعيد السعيد أن البلدية جهزت موقع احتفال الأهالي بالمركز الرياضي بالبدع الذي ستنطلق فعالياته بعد غد، لافتا إلى أن الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريتا وطنيا، وأنشطة وفعاليات.

ويتبع حاليا عدد من المناطق الرئيسة في نيوم مثل شرما والخريبة إلى ضباء رغم أن المحافظة تقع جغرافيا خارج حدود منطقة نيوم، ومن هنا تم تقديم الدعم للبلدية فيها، أما البدع التي تحتوي على عدد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي تقع في قلب منطقة نيوم.