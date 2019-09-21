الألعاب النارية تشعل أجواء تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنارت نحو 700 شعلة من الألعاب النارية سماء مدينة تبوك أمس احتفاء باليوم الوطني الـ89 الذي جاء تحت شعار «همة حتى القمة».

وخصصت الهيئة العام للترفيه متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك لإطلاق الألعاب النارية التي شاركت في إطلاقها وحدات الدفاع المدني، وإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة تبوك والهلال الأحمر السعودي.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تواصل بالموقع نفسه مشاركتها للأهالي احتفاءهم بيوم الوطن وسط حزمة من العروض والبرامج والفعاليات التي أعدتها بهذه المناسبة ومزجتها بقيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ.