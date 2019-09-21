الألعاب النارية تضيء سماء المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشنت الهيئة العامة للترفيه بالمدينة المنورة أمس الأول فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حيث شكلت «الألعاب النارية» التي زينت سماء المدينة المنورة بألوانها الزاهية باكورة فعاليات اليوم الوطني التي تقام في مواقع عدة وتستمر خمسة أيام.
وتقام بهذه المناسبة الوطنية فعاليات منوعة تشمل «احتفالات الهمة» على طريق علي بن أبي طالب وسط المدينة المنورة و»الألعاب النارية» التي تنفذهما الهيئة العامة للترفيه على مدى خمسة أيام، فيما تنظم أمانة المدينة مساء غد بحديقة الملك فهد المركزية الحفل الرسمي بمناسبة اليوم الوطني، في حين تقيم جامعة طيبة معرضا مصاحبا للفعاليات بالحديقة المركزية.
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