السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ أرمينيا ومالي بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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