العدل تدعو متقدمي وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 حتى 22 ذي القعدة 1440، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بالمراتب، الثامنة، السادسة، الرابعة، الخامسة (للرجال والنساء)، لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وقالت الوزارة «إنه سيجري البدء بإجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف اعتبارا من الثلاثاء المقبل حسب المواعيد المدونة لكل متقدم ومتقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية والمطلوب من المتقدمين طباعتها آليا من خلال بوابة الوزارة».

وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات بالدخول على بوابتها الالكترونية والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية، والتي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.