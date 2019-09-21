قمة لتطوير المدربين بالتخصصات الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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‏عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس الأول، في مدينة الرياض، قمة تطوير المدربين، بحضور نحو 100 مشارك من مختلف المجالات الصحية، ومن مختلف مناطق المملكة.

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‏وتهدف القمة إلى التعريف بمميزات ومتطلبات الالتحاق ببرنامج تدريب المدربين (كمدربين)، إذ تسعى الهيئة إلى دعم المدربين بحيث يكون الوقت والجهد المبذول منهم معتبرا ومحسوبا في ظل نظام تحول الرعاية الصحية القائم على القيمة.

وشهدت فعاليات القمة تقديم المشاركين لمهاراتهم التدريبية من خلال مجموعات صغيرة، حيث خضعوا للتقييم، وفي الفترة المسائية شهدت القمة ثلاث محاضرات عن مهارات التدريب وتنظيماته من منظور الهيئة.

وفي ختام القمة كرم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد، ونخبة من قيادات الهيئة، المدربين في ورش عمل الـToT خلال عام 2019.