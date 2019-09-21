163 مشروعا تنمويا وخدميا بملياري ريال في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية 163 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت نحو ملياري ريال، في جميع مدن وقرى وهجر المنطقة، فيما تجاوزت نسب الإنجاز 90% في المشاريع التي تنفذها حاليا.

ونوه أمين المنطقة المهندس فهد الجبير بالاهتمام والدعم المتواصل الذي تحظى المنطقة الشرقية ومناطق ومدن المملكة كافة من القيادة الرشيدة في تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية، وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل، حيث إن خدمة المواطن تعد من أولويات اهتماماتها، لذا كان لتوجيهاتها الحكيمة بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع تنموية مختلفة، الأثر الكبير في حرص أمانة المنطقة الشرقية وسعيها المتواصل في اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ أو استكمال مشاريعها التطويرية.

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ولفت إلى أن عدد المشروعات التي جرت ترسيتها ويجري تنفيذها حاليا بلغ 111 مشروعا بتكلفة إجمالية 2,30 مليار ريال، فيما بلغ عدد المشاريع التي تحت إجراء الترشيح والطرح 52 مشروعا بتكلفة 109 ملايين ريال.

وأكد أن هذه المشاريع تضمنت ساحات وممرات بلدية، وسفلتة طرق وإنارة، وأسواق مركزية للحوم والخضار، واستكمال مشروعات تحسين وتجميل مداخل، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية، وتسمية وترقيم شوارع، وتنمية مخططات، وردم وتسوية مخططات، وأسواق شعبية، وطرق رئيسة، وحدائق عامة، وكذلك مشروعات آبار وتمديد شبكات، ومشاريع التخلص من النفايات، وتطوير شوارع وميادين.

المشاريع المنجزة شملت: