طلاء واجهات منازل مكة القديمة بالمجان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

شرعت أمانة العاصمة المقدسة أخيرا في إعادة طلاء واجهات المنازل القديمة الواقعة على امتداد شارعي الأندلس والجزائر بحي العتيبية باللون الأبيض، وذلك ضمن مشروع تطوير أنسنة الشوارع وإعادة تأهيلها.

وعلمت الصحيفة أن الأمانة تعمل على إعادة الطلاء واجهات هذه المنازل بالمجان دون أي مقابل، من أجل إعطاء الشوارع الواقعة على امتدادها أفضلية لتتلاءم مع الشكل العام لشوارع بعد تطويرها وفق أحدث الطرز والتصاميم الهندسية، حيث تستهدف واجهات المنازل القديمة والمشوهة في عدد من الشوارع الواقعة ضمن مشروع التطوير (كشارعي الأندلس والجزائر بالعتيبية، وشارع الخانسة، وشارع بن حسن).

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ولم تتوقف أعمال الأمانة عند طلاء واجهات المنازل، بل عملت زخارف ونقوش وكتابات إسلامية على الواجهات، ليتحول معها المشهد إلى مناظر جاذبة، بعكس ما كانت عليه من حال قبل طلائها.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تهدف من هذه المشاريع التطويرية في شوارعها إلى تغيير الصورة النمطية التي كانت عليها هذه الشوارع قبل دخولها ضمن مشروع أنسنة الشوارع.

إجراءات معالجة واجهات المنازل القديمة: