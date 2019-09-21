40 % زيادة تسجيل المواطنين في أجير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

سجلت 56 جنسية في بوابة برنامج «أجير» للعمل الموسمي، فيما ارتفعت نسبة السعوديين المسجلين في البوابة 40% مقارنة بالسنة الماضية، كما زادت نسبة الإناث المسجلات مقارنة بالموسم الماضي، طبقا لإحصاءات البرنامج الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 26 رمضان الماضي للعمل الموقت بموسم حج 1440هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يعنى بتنظيم العمل في موسم الحج وتسهيل التفتيش عن طريق توحيد الجهود لإصدار تصاريح العمل الالكترونية، من خلال بوابة تجمع بين المنشآت العاملة والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج، في المقابل تستعد الوزارة من خلال البرنامج بعدد من التجهيزات لموسم الحج المقبل 1441هـ، وذلك عبر التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم العمل في موسم الحج وتجهيز الحملات التوعوية المشتركة، والتعاون مع لجنة دراسة استراتيجية التأشيرات لتحديد نسبة التأشيرات الموسمية المطلوبة لتغطيتها عبر بوابة أجير.

من إحصاءات برنامج أجير للعمل الموسمي:

56 جنسية مسجلة

%40 ارتفاع نسبة السعوديين المسجلين

Advertisements

%7 نسبة الإناث المسجلات في البوابة

%73 من المسجلين ذكور

%27 من المسجلين إناث

9,121 باحثا عن عمل خدمهم البرنامج

3,788 إصدار إشعار عمل يتيح للمنشأة توظيف السعوديين والمقيمين

3,700 تأشيرة استبدلت بقوى متواجدة في المملكة