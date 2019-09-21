محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة حقوق الإنسان رصدها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ‫"معذب طفلة". وقالت "الهيئة" إنها تتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء. 21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 08:47 PM Advertisements "حقوق الإنسان": نرصد حادثة "تعذيب طفلة" ونتابعها مع الجهات المختصة "حقوق الإنسان": نرصد حادثة "تعذيب طفلة" ونتابعها مع الجهات المختصة أكدت هيئة حقوق الإنسان رصدها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ‫"معذب طفلة". وقالت "الهيئة" إنها تتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء. الكلمات المفتاحية ، "حقوق الإنسان": نرصد حادثة "تعذيب طفلة" ونتابعها مع الجهات المختصة ،

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