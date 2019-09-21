محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان تمكن الفريق الأول بالنادي الأهلي من تسجيل انتصاره الثاني بهدفين نظيفين في شباك مضيفه الفتح في إطار جولة (همة حتى القمة) من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب سعود بن جلوي بالراكة،

ورفع الاهلي رصيده الى سبع نقاط في المركز الرابع وجاء الفتح في المركز السادس عشر والاخير

بدأ ملامح التفوق الأهلاوي مبكرا وذلك عندما تمكن الضيوف من وضع بصمتهم الأولى مبكرا في ميدان المواجهة عبر المهاجم تفاريس ديجانيني بعد تلقيه كرة طويلة من الظهير الأيسر ليما تعامل معها الأول بمهارة عندما اسقطها فوق الحارس ماكسيم بعد تقدمه

وعند الدقيقة 22 سدد عبدالفتاح عسيري كرة أرضية بعد توغله من الجهة اليمنى اصطدمت بالقائم وعادت للمتمركز عمر السومة الذي أكملها في الشباك معلنا تقدم فريقه بهدفين دون مقابل

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأهلاوي واتضحت بصمات المدرب الجديد صالح المحمدي على خطوط الفريق بعد أن أحدث صدمة إيجابية على الفريق انعكس تأثيرها نفسيا ومعنويا، ولكن الفرص قلت عما كانت عليه في الحصة الأولى ولعل أبرز الفرص الفتحاوية الكرة التي تحولت من نقطة الركنية لداخل منطقة جزاء الاهلي عند الدقيقة 76 حولها عمر السومة بالخطأ جهة شباك فريقه لكن القائم الأيمن منع القائم دخولها للشباك ولكنها عادت من مهاجم الفتح لتعود مرة أخرى من العارضة، ومن نفس الهجمة ارتد الفريق الأهلاوية بهجمة عبر الظهير الأيسر ليما مررها تجاه المهاجم ديجانيني تفاريس لكن منذر النخلي انقذها لركلة ركنية في الرمق الأخير لتنتهي المواجهة بفوز أهلاوي أعاد الفريق للمسار الصحيح في استمر نزيف النقاط الفتحاوي بخسارة رابعة على التوالي

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21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 08:33 PM في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان الأهلي يتجاوز إخفاقاته.. وبهدفين الفتح زادت معاناته الأهلي يتجاوز إخفاقاته.. وبهدفين الفتح زادت معاناته تمكن الفريق الأول بالنادي الأهلي من تسجيل انتصاره الثاني بهدفين نظيفين في شباك مضيفه الفتح في إطار جولة (همة حتى القمة) من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب سعود بن جلوي بالراكة،

ورفع الاهلي رصيده الى سبع نقاط في المركز الرابع وجاء الفتح في المركز السادس عشر والاخير

بدأ ملامح التفوق الأهلاوي مبكرا وذلك عندما تمكن الضيوف من وضع بصمتهم الأولى مبكرا في ميدان المواجهة عبر المهاجم تفاريس ديجانيني بعد تلقيه كرة طويلة من الظهير الأيسر ليما تعامل معها الأول بمهارة عندما اسقطها فوق الحارس ماكسيم بعد تقدمه

وعند الدقيقة 22 سدد عبدالفتاح عسيري كرة أرضية بعد توغله من الجهة اليمنى اصطدمت بالقائم وعادت للمتمركز عمر السومة الذي أكملها في الشباك معلنا تقدم فريقه بهدفين دون مقابل

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأهلاوي واتضحت بصمات المدرب الجديد صالح المحمدي على خطوط الفريق بعد أن أحدث صدمة إيجابية على الفريق انعكس تأثيرها نفسيا ومعنويا، ولكن الفرص قلت عما كانت عليه في الحصة الأولى ولعل أبرز الفرص الفتحاوية الكرة التي تحولت من نقطة الركنية لداخل منطقة جزاء الاهلي عند الدقيقة 76 حولها عمر السومة بالخطأ جهة شباك فريقه لكن القائم الأيمن منع القائم دخولها للشباك ولكنها عادت من مهاجم الفتح لتعود مرة أخرى من العارضة، ومن نفس الهجمة ارتد الفريق الأهلاوية بهجمة عبر الظهير الأيسر ليما مررها تجاه المهاجم ديجانيني تفاريس لكن منذر النخلي انقذها لركلة ركنية في الرمق الأخير لتنتهي المواجهة بفوز أهلاوي أعاد الفريق للمسار الصحيح في استمر نزيف النقاط الفتحاوي بخسارة رابعة على التوالي

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، الأهلي يتجاوز إخفاقاته.. وبهدفين الفتح زادت معاناته ،

المصدر : الخليج 365

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