، "أرامكو" تنظِّم جولة لـ80 إعلاميًّا دوليًّا لزيارة منشآت "بقيق وخريص" ،

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نظَّمت "أرامكو السعودية" أمس الجمعة جولة إعلامية لأكثر من 80 صحفيًّا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة؛ وذلك لزيارة منشآت معالجة النفط والغاز التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي.
وشملت الجولة الإعلامية زيارات إلى مواقع الهجوم في خريص وبقيق، وتم إطلاع الوفد الإعلامي على المناطق المتضررة في تلك المنشآت.
ومكّنت الجولة أرامكو السعودية من إطلاع الوفد الإعلامي على ردها السريع، ومرونتها في مواجهة الهجمات التخريبية التي تُظهر استعدادها في إدارة الأزمات.
كما أن شجاعة وتفاني وكفاءة موظفي أرامكو السعودية الذين استجابوا للأزمة منعت أيضًا الإصابات.
كما أكد فريق العمل في كل من خريص وبقيق للصحفيين ما الخليج 365 أن صرّح به رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، بشأن الجهود المتسارعة والإبداعية للشركة لاستعادة طاقتها الإنتاجية في وقت قياسي بعد الهجمات.
وتم استئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة من الهجوم، فيما تم استئناف إنتاج بقيق ليصل إلى مليونَي برميل في اليوم بعد فترة وجيزة، وسيتم استعادة إنتاج 5.7 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية سبتمبر الحالي بإذن الله.
وتمكّنت أرامكو السعودية أيضًا من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات.
وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاج إليها الوطن والعالم.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 08:29 PM
اطلعوا على المناطق المتضررة فيها
نظَّمت "أرامكو السعودية" أمس الجمعة جولة إعلامية لأكثر من 80 صحفيًّا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة؛ وذلك لزيارة منشآت معالجة النفط والغاز التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي.
وشملت الجولة الإعلامية زيارات إلى مواقع الهجوم في خريص وبقيق، وتم إطلاع الوفد الإعلامي على المناطق المتضررة في تلك المنشآت.
ومكّنت الجولة أرامكو السعودية من إطلاع الوفد الإعلامي على ردها السريع، ومرونتها في مواجهة الهجمات التخريبية التي تُظهر استعدادها في إدارة الأزمات.
كما أن شجاعة وتفاني وكفاءة موظفي أرامكو السعودية الذين استجابوا للأزمة منعت أيضًا الإصابات.
كما أكد فريق العمل في كل من خريص وبقيق للصحفيين ما الخليج 365 أن صرّح به رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، بشأن الجهود المتسارعة والإبداعية للشركة لاستعادة طاقتها الإنتاجية في وقت قياسي بعد الهجمات.
وتم استئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة من الهجوم، فيما تم استئناف إنتاج بقيق ليصل إلى مليونَي برميل في اليوم بعد فترة وجيزة، وسيتم استعادة إنتاج 5.7 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية سبتمبر الحالي بإذن الله.
وتمكّنت أرامكو السعودية أيضًا من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات.
وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاج إليها الوطن والعالم.
، "أرامكو" تنظِّم جولة لـ80 إعلاميًّا دوليًّا لزيارة منشآت "بقيق وخريص" ،
المصدر : الخليج 365
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