، "الجابري" يحتفل بتخرُّجه من كلية فهد الأمنية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم أول سليمان بن حسن الجابري بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وذلك في حفل رعاه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء الماضي بمقر الكلية في الرياض.
وتلقى الملازم أول "الجابري" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
"الخليج 365" تبارك للملازم أول سليمان الجابري، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح خدمة لدينه، ثم مليكه ووطنه.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 08:18 PM
احتفل الملازم أول سليمان بن حسن الجابري بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وذلك في حفل رعاه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء الماضي بمقر الكلية في الرياض.
وتلقى الملازم أول "الجابري" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
"الخليج 365" تبارك للملازم أول سليمان الجابري، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح خدمة لدينه، ثم مليكه ووطنه.
، "الجابري" يحتفل بتخرُّجه من كلية فهد الأمنية ،
المصدر : الخليج 365
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