محمد بن مسعود - الدمام - أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مركز بلاغات العنف الأسري، يجري التحقق من معلومات وصلته، للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنِّف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه. 21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 07:54 PM Advertisements "العنف الأسري": نتحقق مع معلومات وصلت عن "معنف الطفلة".. وسنطبق نظام الحماية "العنف الأسري": نتحقق مع معلومات وصلت عن "معنف الطفلة".. وسنطبق نظام الحماية أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مركز بلاغات العنف الأسري، يجري التحقق من معلومات وصلته، للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنِّف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه. الكلمات المفتاحية ، "العنف الأسري": نتحقق مع معلومات وصلت عن "معنف الطفلة".. وسنطبق نظام الحماية ،

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