know رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بالوافدين إلى المملكة العربية السعودية من خلال أبشر...

تعد المملكة العربية السعودية أحد أكثر الدول التي تستقدم عمالة من الخارج، ولذلك نكتب هذا المقال عن التحقق من صلاحية الإقامة لكل مغترب ومقيم على الأراضي السعودية، ويأتى هذا المقال ضمن سلسلة مقالات نكتبها فى “عرب نيوز” عن كل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية السعودية للمغتربين المصريين والعرب.

ولهذا نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على طريقة التحقق من صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

التحقق من صلاحية الإقامة

بعد كتابة الكثير من المقالات عن معظم الخدمات التي يبحث عنها المقيم في الأراضي السعودية جاءتنا الكثير من الأسئلة عن الطريقة الصحيحة للتحقق من صلاحية الإقامة، ونحن استجابة لأسئلة زوارنا الكرام نكتب هذا المقال لنوضح طريقة التحقق من صلاحية الإقامة كالتالى: