مقطع فيديو رجل يعذب طفل صغير يثير غضب مغردي تويتر، والبحث عنه جاري

انتشر اليوم على تويتر مقطع فيديو صغير يظهر فيه رجل يقال أنه يعيش في المملكة السعودية، وهذا الرجل يعذب طفل صغير يبدو أنه طفله، وقد انتشر هذا المقطع الصغير على مدى واسع في تويتر، وظهرت بقوة حالة من الغضب بين مغردي تويتر بعد مشاهدة مقطع الرجل معذب طفله، وقد انهالت الكثير من التغريدات التي ترفض هذا الأمر، وتطلب بضرورة معاقبة هذا الرجل، لان هذا الطفل الصغير ليس له أي ذنب يٌعاقب عليه بهذا الشكل غير الإنساني.

حقيقة مقطع فيديو الرجل الذي يعذب طفل صغير

انتشر هذا المقطع الصغير تحت اسم معذب طفله، وقد ظهر هاشتاج بنفس الاسم على تويتر، ظهر في المقطع رجل يحمل طفل بطريقة عنيفة، هذا ما أثار غضب المغردون على تويتر، وقد بدأ المغردون البحث عن اسم الرجل في هذا المقطع، وبالفعل استطاعوا تجميع الكثير من المعلومات عن هذا الرجل، وعن الطفل، وتبين أنه ليس سعودي بل هو مقيم من دولة أخرى، وهناك أخرين قالوا أنه مقيم في الأردن، ولكن الجميع يطلب من جهات التحقيق البحث في هذا الأمر، والقبض على هذا الرجل في أسرع وقت.

وفي سياق متصل طلب مغردون وضع القوانين التي تمنع تعذيب الأطفال، أو التعامل معهم بشكل غير لائق مهما كانت العلاقة، وقالوا أن هذا الأمر ليس هو الأول في الوطن العربي بل حدث مثله سابقا الكثير من هذه المواقف، ولذلك يجب الوقوف أمامها بكل قوة.

وحدة الحماية الإجتماعية تبحث عن الرجل في مقطع معذب طفله

بعد الانتشار الكثير لمقطع الرجل معذب طفله، بدأت الجهات المسئولة البحث عن هذا الرجل، ويقول مغردي التواصل الإجتماعي أنه مقيم في المملكة، ويعمل في أحد الشركات الخاصة في الرياض، وجاري البحث عنه للقبض عليه، والتحقيق معه في مقطع الفيديو المنسوب له، وقد أصبح هذا المقطع هو الأكثر انتشارا في العالم بين كل مستخدمي التواصل الإجتماعي فيس بوك، وتويتر، الجميع يرفض ما يفعله هذا الرجل، بل أن آخرين يقولوا أن هذا الرجل غير متزن نفسيا لأنه يتصرف مع الطفل بشكل قاسي جدا.