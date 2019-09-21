الجبير: الهجوم على معملي أرامكو جاء من الشمال لا من اليمن

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على «أرامكو» استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره.
وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: «الأكيد لدينا أن الهجوم لم يأت من اليمن، بل أتى من الشمال»، في إشارة إلى إيران.
وأضاف: «على العالم أن يضع حدًّا للسياسات الإيرانية المزعزِعة للأمن والاستقرار، مؤكدًا: «يجب تحسين الاتفاق النووي، لا سيما قضية تخصيب اليورانيوم».
وتابع الجبير: «إيران تسعى إلى استغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني».
وأشار إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.
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