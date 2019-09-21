دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجبير: الهجوم على معملي أرامكو جاء من الشمال لا من اليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على «أرامكو» استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره.

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: «الأكيد لدينا أن الهجوم لم يأت من اليمن، بل أتى من الشمال»، في إشارة إلى إيران.

وأضاف: «على العالم أن يضع حدًّا للسياسات الإيرانية المزعزِعة للأمن والاستقرار، مؤكدًا: «يجب تحسين الاتفاق النووي، لا سيما قضية تخصيب اليورانيوم».

وتابع الجبير: «إيران تسعى إلى استغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني».

وأشار إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.