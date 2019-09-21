فقدت السيطرة وانزلقت .. حادث خطير يصرع طالبة سعودية بأمريكا

لقيت طالبة سعودية (33 عاماً) مصرعها بعد تعرُّضها لحادث مروري في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً لصحيفة "لويس تاون" الأمريكية، فإن الجهات الأمنية تلقت صباح الخميس الماضي، بلاغاً من شاهد عيان عن وقوع حادث في أحد الطرق السريعة، وعند وصول الشرطة وسيارة الإسعاف اتضح أن السائقة تُوفيت في مكانها بعد تعرُّضها لحادث خطير.
وقالت الشرطة إن الطالبة السعودية تدرس في جامعة ديلاوير، وكانت تقود سيارتها في الطريق السريع، وفقدت السيطرة عليها؛ ما جعلها تنزلق على جانب الطريق وتتعرّض لحادثٍ مميت.
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