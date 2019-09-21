شاهد: تعذيب طفلة رضيعة يثير الجدل في السعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مصور يظهر فيه تعنيف شخص لطفل رضيع، حيث شرعت السلطات المختصة بتحقيق.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر، ”يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع“. مضيفًا ”يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف“.

وتوعد المسؤول السعودي، بأنه ”سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق الشخص المعتدي“.، حيث قد تداوله ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمن الأردني سارع بنفي وقوعه في المملكة.

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة، تواصلت عبر القنوات الرسمية مع المملكة السعودية وأطلعتها على مقطع الفيديو المتداول، بعدما تبين أن الشخص المعتدي على الرضيع يحمل جنسيتها.