نظمت هيئة الترفيه في اليوم الوطني السعودي 2019 تحت شعار "همة حتى القمة"، احتفالات وفعاليات في المطاعم بـ ١٥ موقع و١٣ مدينة، وضمت، فرق شعبية وفرق متجولة، ومناطق العازفين (عود - بيانو).

عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 2019 اضغط هنــــا

وبدأ الاحتفال بـ "اليوم الوطني الـ 89"، حيث اكتست شوارع المدن وميادينها باللون الأخضر، وخرج المواطنون بحب وبهجة إلى أماكن الاحتفالات للتعبير عن حبهم لوطنهم الغالي، ومشاهدة العروض المقدَّمة.

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ومن أهم ذه العروض الفرق الشعبية التي عرضت لوحات راقصة من وحي التراث السعودي، واجتذبت مناطق الفعاليات في الرياض الأهالي كبارًا وصغارًا، حيث حرصت الجهات المنظِّمة على أن تشمل الفعاليات الجميع، وتلبي رغبات كافة فئات المجتمع.

وتضم فعاليات "اليوم الوطني"، الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار #همة_حتى_القمة، عدداً من الحفلات الغنائية، يحييها كبار نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، إضافة إلى العروض الجوية بالطائرات الحربية لفريق "صقور السعودية" في الساعة 04:30 عصراً من يوم 23 سبتمبر في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية".

ويشهد الشارع مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية، والاجتماعية، والرياضية، والشاشات التفاعلية، وعربات الطعام المتنقلة، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 23 سبتمبر يومياً من الساعة 04:00 عصراً حتى 11:00 مساءً.