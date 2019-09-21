فعاليات متنوعة للجنة التنمية الاجتماعية بالقصب احتفاء باليوم الوطني



تستعد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب لتنظيم فعاليات في مختلف برامجها، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وأكد رئيس مجلس اللجنة عثمان بن عبدالعزيز المنيع، ضرورة أن تشمل الفعاليات جميع فئات المجتمع، حيث ستقدم اللجنة فعاليات بالتعاون مع بلدية القصب في حديقة الملك عبدالعزيز لجميع العائلة السعودية ، تتضمن الفعاليات فرقة فرافيش الشعبية وفرقة يونايتد سكيت، إضافة إلى المسرح الترفيهي والمسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز على الحضور، كما تقيم روضة الأطفال التابعة للجنة احتفاءً يتضمن توجيه الدعوة لأمهات الأطفال منسوبي الروضة لمشاركة أبنائهم الاحتفاء بهذه المناسبة، مع ضرورة التزام الأطفال بالزي الوطني، وحمل أعلام المملكة لترسيخ حب دوت الخليج وتعزيز الانتماء إليه في وجدانهم منذ الصغر، وتعريف الجميع كبارا وصغارا ما بذله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن من جهد وعمل لتوحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد الشامخة، وإخراجها من الفرقة والجوع والفقر والمرض، وما بذله أبناؤه من بعده للنهوض بالوطن والمساهمة في تنميته وتطويره، وما تبذله قيادتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان إلى أن أصبحت المملكة في مصاف الدول الرائدة بين الأمم تنعم بالأمن والأمان ورغد العيش وتنمية وازدهار على كافة الأصعدة، كما شدد المنيع على أهمية حرص أهالي القصب على الاحتفاء باليوم الوطني، وكذلك جموع المواطنين في جميع أنحاء المملكة خاصة الشباب والأطفال تأكيداً على أهمية هذا اليوم. من جهته، أكد المشرف على روضة الأطفال التابعة للجنة عبدالعزيز بن عبدالله المنيع، جاهزية طاقم الروضة للاحتفاء باليوم الوطني، حيث ستتضمن الفعاليات الأناشيد الوطنية وتوزيع الهدايا على الأطفال والأمهات وتعريف الجميع بما ضحى به ملوكنا على مر السنين لنصل إلى ما وصلنا إليه.

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