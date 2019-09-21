اليوم الوطني / عدسة "واس" توثق شوارع وميادين محافظة جدة وهي تكتسي اللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني



جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة جدة اللون الأخضر ابتهاجاً باحتفال اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، واستقطبت العروض الضوئية التي تتناغم مع رفرفة الأعلام والمؤثرات الصوتية زوار محافظة جدة الذين يتواجدون منذ ساعات مبكرة خاصة في هذه الأيام وخلال إجازة هذه المناسبة السعيدة على الواجهة البحرية والمرافق العامة .

وتنقلت عدسة "واس" في مختلف مرافق محافظة جدة راصدة فرحة المواطنين والمقيمين ، الذين تعايشوا مع هذه المناسبة الغالية التي تتجدد على الوطن ، لاستذكار أمجاد التاريخ وملاحم البطولات التي سطرها قائد هذه المسيرة ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- وسار عليها من بعد أبناءه الملوك ، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- .

كما عمدت الأسر والعوائل ، إلى أن يرتدي أبنائهم وبناتهم ، ملابس خضراء تعلوها صور للملك سلمان والأمير

// انتهى //

19:37ت م

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جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساكتست شوارع وطرق وميادين محافظة جدة اللون الأخضر ابتهاجاً باحتفال اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، واستقطبت العروض الضوئية التي تتناغم مع رفرفة الأعلام والمؤثرات الصوتية زوار محافظة جدة الذين يتواجدون منذ ساعات مبكرة خاصة في هذه الأيام وخلال إجازة هذه المناسبة السعيدة على الواجهة البحرية والمرافق العامة .وتنقلت عدسة "واس" في مختلف مرافق محافظة جدة راصدة فرحة المواطنين والمقيمين ، الذين تعايشوا مع هذه المناسبة الغالية التي تتجدد على الوطن ، لاستذكار أمجاد التاريخ وملاحم البطولات التي سطرها قائد هذه المسيرة ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- وسار عليها من بعد أبناءه الملوك ، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- .كما عمدت الأسر والعوائل ، إلى أن يرتدي أبنائهم وبناتهم ، ملابس خضراء تعلوها صور للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ، في صورة تتوحد معها المشاعر ، ويتجسد خلالها روح الانتماء للقيادة الرشيدة .// انتهى //19:37ت م0202

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