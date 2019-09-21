السعودية اليوم / معرض الأحوال المدنية بـ " عرعر مول" يقدم خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات



عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أتاحت الادارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية الفرصة للمواطنات لإصدار بطاقة الهوية الوطنية عبر الحقيبة المتنقلة المتواجدة في المعرض المقام في " عرعر مول" بمدينة عرعر، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساءً، أيام السبت والأحد والاثنين (إجازة اليوم الوطني)، دون الحاجة لحجز موعد الكتروني

ويأتي ذلك ضمن حملة "هويتي انتمائي" الموجهة للمرأة، والهادفة الى توعية المواطنات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً في مختلف مناطق المملكة .

يذكر أن مكاتب الأحوال المدنية النسائية في منطقة الحدود الشمالية، تعمل خلال إجازة اليوم الوطني وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

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19:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.