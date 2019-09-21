السعودية اليوم / زلزال يضرب منطقة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة الألبانية



تيرانا 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزالا بلغت قوته 6ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة على بعد 19 ميلا (30 كيلومترا) غرب تيرانا عاصمة ألبانيا.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد ثلاثة أميال (خمسة كيلومترات) شمال غرب دوريس بألبانيا على عمق 10 كيلومترات.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن جراء الزلزال.

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19:28ت م

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