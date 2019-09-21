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اليوم الوطني / الألعاب النارية ترسم لوحة جمالية في جيزان احتفالا باليوم الوطني الـ 89

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جيزان 22 محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩م واس
قامت الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات منطقة جازان باليوم الوطني الـ 89 للمملكة الليلة الماضية ، بإطلاق الألعاب النارية، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم الوطن، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .
ورسمت الألعاب النارية منذ بدء فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لوحة جمالية تستوقف أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.
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19:27ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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