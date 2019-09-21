اليوم الوطني / مدير السعودية اليوم "مدن" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 89



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع مدير عام الهيئة

وقال المهندس السالم :" في عهدكم الزاهر، نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، وبلادنا تشهد نقلة تنموية وحضارية غير مسبوقة، ومشروعات عملاقة سيقف أمامها التاريخ طويلاً، تُمثل مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد، ليحجز مكانته التي يستحقها ضمن مصاف العالم الأول، راجين الله عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار".

// انتهى //

19:23ت م

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الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، باسمه ونيابة عن منسوبي "مدن" التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال المهندس السالم :" في عهدكم الزاهر، نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، وبلادنا تشهد نقلة تنموية وحضارية غير مسبوقة، ومشروعات عملاقة سيقف أمامها التاريخ طويلاً، تُمثل مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد، ليحجز مكانته التي يستحقها ضمن مصاف العالم الأول، راجين الله عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار".// انتهى //19:23ت م0197

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