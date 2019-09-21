اليوم الوطني / ميادين وشوارع وادي الدواسر تتزين في يوم الوطن



وادي الدواسر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

ازدانت شوارع وطرقات وميادين محافظة وادي الدواسر باللونين الأخضر والأبيض تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، الذي انتشرت صوره وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في كثير من المواقع بالمحافظة.

كما ازدانت أعمدة الإنارة التي أعتلتها راية التوحيد، بالعقود المضيئة في مشهد بديع يلفت الأنظار حول المحافظة بالمناسبة إلى عروس تُلفت الأنظار من السكان والعابرين والزوار بجمالها ورونقها.

وعملت بلدية المحافظة منذ وقت مبكر على عمل الترتيبات اللازمة لهذا المناسبة الغالية من خلال تحسين وتجميل مداخل المحافظة والمتنزهات والحدائق العامة، ومنها حديقة الولامين التي تحتضن الفعالية الرئيسة للمحافظة.

وحرصت البلدية على نشر العبارات الوطنية وبعض أقوال المؤسس على الشاشات المضيئة، كما عملت على تجميل الأشجار والمجسمات الجمالية بالألوان المضيئة حتى تحولت في فترة المساء إلى لوحة ترسم الفرحة بهذه المناسبة الوطنية.

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19:03ت م

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