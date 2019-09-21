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الأرصاد : تدني الرؤية الأفقية غدًا بسبب العواصف الترابية على 6 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتدنى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، غدًا، على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية).
كما توقعت أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.
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