، "خبرات موناش" يحتفلون باليوم الوطني 89 في "ملبورن" الأسترالية ،

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يحتفل مبتعثو ومبتعثات البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في نسخته الثالثة، بجامعة "موناش" في أستراليا، باليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".
وأوضحت اللجنة المنظمة للحفل أن" اليوم الوطني الـ٨٩ يأتي في ظل حراك تعليمي موسع بدعم لا محدود، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وفي ظل متابعة دؤوبة من قبل وزير التعليم حمد آل الشيخ".
كما بيّنت اللجنة أن اليوم الوطني يعتبر فرصة مناسبة لاستحضار قيم الوطن ومنجزاته، وإبراز القفزات التنموية، سيما في مجال التعليم، ومحاولة نقل صورة عن أبرز التجارب والاستراتيجيات التعليمية السعودية، للراغبين في التعرف والاطلاع على واقع التعليم في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات"، وصل إلى مرحلته الثالثة تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني، ويهدف إلى الانفتاح على عدد من التجارب التعليمية المتقدمة في عدد من دول العالم.
"خبرات موناش" يحتفلون باليوم الوطني 89 في "ملبورن" الأستراليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-21
يحتفل مبتعثو ومبتعثات البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في نسخته الثالثة، بجامعة "موناش" في أستراليا، باليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".
وأوضحت اللجنة المنظمة للحفل أن" اليوم الوطني الـ٨٩ يأتي في ظل حراك تعليمي موسع بدعم لا محدود، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وفي ظل متابعة دؤوبة من قبل وزير التعليم حمد آل الشيخ".
كما بيّنت اللجنة أن اليوم الوطني يعتبر فرصة مناسبة لاستحضار قيم الوطن ومنجزاته، وإبراز القفزات التنموية، سيما في مجال التعليم، ومحاولة نقل صورة عن أبرز التجارب والاستراتيجيات التعليمية السعودية، للراغبين في التعرف والاطلاع على واقع التعليم في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات"، وصل إلى مرحلته الثالثة تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني، ويهدف إلى الانفتاح على عدد من التجارب التعليمية المتقدمة في عدد من دول العالم.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
06:29 PM
أشادوا بتطور التعليم في المملكة
يحتفل مبتعثو ومبتعثات البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في نسخته الثالثة، بجامعة "موناش" في أستراليا، باليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".
وأوضحت اللجنة المنظمة للحفل أن" اليوم الوطني الـ٨٩ يأتي في ظل حراك تعليمي موسع بدعم لا محدود، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وفي ظل متابعة دؤوبة من قبل وزير التعليم حمد آل الشيخ".
كما بيّنت اللجنة أن اليوم الوطني يعتبر فرصة مناسبة لاستحضار قيم الوطن ومنجزاته، وإبراز القفزات التنموية، سيما في مجال التعليم، ومحاولة نقل صورة عن أبرز التجارب والاستراتيجيات التعليمية السعودية، للراغبين في التعرف والاطلاع على واقع التعليم في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات"، وصل إلى مرحلته الثالثة تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني، ويهدف إلى الانفتاح على عدد من التجارب التعليمية المتقدمة في عدد من دول العالم.
، "خبرات موناش" يحتفلون باليوم الوطني 89 في "ملبورن" الأسترالية ،
المصدر : الخليج 365
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