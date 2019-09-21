، مستشفيات مكة المكرمة تواصل خدماتها خلال إجازة اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - 16 مركزًا صحيًا لرعاية المرضى والمراجعين

تواصل صحة منطقة مكة المكرمة، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، خلال إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين، تحت شعار "همة حتى القمة".

وقال المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، إن 16 مركزًا للرعاية الصحية الأولية داخل مكة والقرى التابعة لها ستشغل، خلال إجازة اليوم الوطني، الأحد والاثنين، المقبلين، بالإضافة إلى أن جميع المستشفيات ستعمل بنظام المناوبات، وكذلك العمل في العيادات لمعاينة المرضى، حسب جدولة مواعيدهم المحدد مسبقًا.

فيما يبدأ العمل من الثامنة صباحًا، وحتى الحادية عشرة مساءً، في مراكز "الإسكان، الكعكية، كدي، الهجرة، بحرة، النوارية، الزاهر، العزيزية الشرائع٧، الجموم، مدركة، عسفان، العدل، الزيماء".

وتعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية (هدى الشام، الهجلة، السليمانية) من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

كما يعمل مركزا الإسكان "وكدي والهجرة"، الجمعة والسبت، من الثانية ظهرًا وحتى العاشرة مساءً.

وأهاب بجميع المرضى والمراجعين، اللجوء إلى المراكز الصحية التابعة لهم عند الحاجة، مؤكدًا حرص الصحة في مكة، على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى من خلال العمل الدؤوب المتواصل بهمة عالية لرعايتهم وسلامتهم، ودفع عجلة الوطن نحو القمة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، سائلاً الله، أن يحفظ لهذا البلد قيادته وشعبه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.