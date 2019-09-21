Enquire الآن يُمكنك الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد والإستعلام عن هوية مقيم عبر بوابة أبشر الجديد

هناك عدد كبير من الزيارات يأتينا على موقعنا الإخباري “عرب نيوز” عن موضوع الإستعلام عن صلاحية الإقامة من المغتربين المصريين والعرب قي أراضي المملكة العربية السعودية، فهذا الموضوع يُعد أكثر موضوع يهتم به المغترب من أجل أن يسير وفق القواعد والقوانين التي تفرضها المملكة.

ولأن أي خطأ فيه يكلف الوافد الكثير وقد يصل به الأمر إلى مخالفة القوانين المسيرة للإقامة ويؤدي به إلى الترحيل من الدولة، ولهذا اهتممنا في موقعنا “عرب نيوز” بالتركيز على كتابة هذا المقال ونُبين أهمية الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر بوابة أبشر، فتابعونا.

أهمية الإستعلام عن الإقامة

في ظل انشغال المغترب بعمله قد ينسى أن يستعلم عن تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به مما قد يعرضه للمسائلة القانونية، وفى أصعب الأحوال قد يؤدي هذا الأمر إلى فرض عقوبات تصل إلى الترحيل، ولهذا ننصح كل إخواننا المصريين والعرب بالإهتمام بهذا الموضوع والإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم، وتجديدها في الموعد المناسب.

كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة

بعد أن عرف المغتربين المتابعين لموقعنا عن أهمية الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامتهم جائتنا الكثير من الأسئلة عن الخطوات التفصيلية التي تشرح عملية الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر، ونوضح لكم الخطوات كالتالي: