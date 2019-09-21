istilam intiha aliqama : استعلام عن انتهاء الاقامة برقم الاقامة للمقيمين بالسعودية عبر بوابة ابشر...

استعلام عن انتهاء الاقامة، في الأونة الأخيرة زادت نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير حتى بلغت 12 مليون عامل وافد قادم من مختلف دول العالم، ونظراً لكبر عدد العمالة التي ستقوم بقضاء إحتياجاتهم من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، رغبت المملكة في تسهيل تقديم الخدمات للعمال الوافدين.

استعلام عن انتهاء الاقامة

ومن أكثر الخدمات التي يستعلم عنها الوافدين في المملكة أو كفلائهم هي موعد تجديد إقامة وافد، ومدة صلاحية الإقامة، ومواعيد إنتهائها، وقد انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الأسئلة حول تفاصيل الأقامة، ورغبة من المملكة العربية السعودية في مواكبة التكنولوجيا وتقديم خدماتها بشكل مبسط وسلس، قامت بالإجابة عن كافة هذه الأسئلة وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالإقامة إلكترونياً من خلال موقع نظام أبشر الإلكتروني والتابع لوزارة الداخلية السعودية،ويمكن الإستعلام عن تجديد إقامة عامل وافد من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب بنفسه والإستعلام بالطريقة العادي.

رابط استعلام عن انتهاء الاقامة برقم الاقامة

والآن يمكنك الإستعلام عن صلاحية الإقامة بإستخدام رقم الإقامة فقط دون الحاجة لأي أوراق، فقط كل ما عليك هو تسجيل الدخول على نظام أبشر الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها، والضغط على إستعلام، ومن الجدير بالذكر أن الإستعلام عن الإقامة واحدة من أهم الأشياء الواجب الإستعلام عنها حيث انه هي ما تثبت حق العامل الوافد في المكوث والإقامة على الأراضي السعودية، وتجنب خطر التعرض للترحيل من المملكة.