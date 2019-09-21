Absher كيفية الإستعلام عن هوية مقيم والإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر بوابة أبشر

نكتب هذا المقال لكل مغترب ومقيم في المملكة العربية السعودية لنتعرف معاً على كيفية الكشف عن الإقامة، والإقامة هى التى تحدد لك المدة التى تستطيع أن تعيش فى البلد المقيم بها بصفة قانونية ومخالفتها قد تعرضك للمشاكل مع الأجهزة الأمنية بالدولة.

ولذلك يجب عليك أن تستعلم عن مدة الإقامة وتاريخ انتهائها ومتى تجددها حتى تتفادى أي مشاكل مرتقبة، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وبوابة ابشر للمقيمين ومنها خدمة الكشف عن الإقامة، فإلى نص المقال.

الكشف عن الإقامة

كتبنا لكم أكثر من مقال بخصوص طريقة الإستعلام عن الإقامة، فهو موضوع هام بالنسبة لملايين المغتربين المقيمين فى المملكة العربية السعودية، ولهذا سنوضح لكم بشكل تفصيلى خطوات الكشف عن الإقامة خطوة بخطوة: