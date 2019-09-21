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الرياض تكتسي باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني 89

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الرياض تكتسي باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني 89

اكتست مدينة الرياض باللون الأخضر؛ احتفاء باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة»؛ حيث تزيَّنت المباني والأبراج والأسواق والطرقات بالأعلام واللوحات، التي تعبِّر عن الفرحة باليوم الوطني للمملكة .

ودشَّنت حزمة من الفعاليات في جميع أنحاء مدينة الرياض، بدأت من يوم الخميس وتستمر حتى يوم الإثنين من الساعة الرابعة عصرًا؛ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويحتضن طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، فعالية احتفال الهمة بهوية واحدة تجسد تلاحم الوطن؛ بمختلف الثقافات والفنون التي تعبِّر عن جميع مناطق المملكة، وتحتوي الاحتفالية على الكثير من العروض منها فرصة التصوير، والعناصر الفنية، والعروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، وشاشة العرض الحي، وورشة عمل الأطفال، ومنصة الفنانين، والفرقة الشعبية، والعديد من المطاعم وأكشاك الطعام، وتميزت بوابة الدخول للفعالية بمدخل يُشابه بوابة قصر المصمك التاريخي، وللمزيد من المعلومات عن الفعاليات وأماكن تواجدها زيارة موقع، وهو دليل للفعاليات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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