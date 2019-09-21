اليوم الوطني / أصغر غواصي العالم العربي يرفع صورتي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من أعماق البحر الأحمر بتبوك



تبوك 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

من الأعماق "همة حتى القمة" حمل أصغر غواصي العالم العربي الطفل بتال بن عبدالرحمن الأحمري ذو العشرة أعوام، صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تعبيراً منه ومشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وانطلقت همته من أعماق البحر الأحمر غربي مدينة تبوك لتسبق سنوات عمره ، مقدماً التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب باليوم الوطني ، الذي جاء هذا العام تحت شعار ‏"همة حتى القمة"، منوهاً بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضات البحرية، التي تأتي ضمن مسيرة البناء والتنمية للإنسان والمكان على كل شبر من ثرى الوطن الغالي.

وقدم الطفل بتال شكره وتقديره لمدرب الغوص الكابتن موسى مشيخي, الذي رافقه في أعماق البحر الأحمر ليبدي مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة وأن يديم أمنه واستقراره وازدهاره.

يذكر أن الطفل بتال الأحمري، خطف لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي، ودخل موسوعة "المنجزين العرب" للأرقام القياسية.

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18:54ت م

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