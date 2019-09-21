اليوم الوطني / 30 مليون شجرة في الجوف الخضراء شمال السعودية



سكاكا 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

تحتضن منطقة الجوف شمال المملكة العربية

والأعلاف .

وحسب إحصائية فرع وزارة البيئة والمياه بالجوف فان منطقة الجوف تحتضن 30 مليون شجرة في مقدمتها أشجار الزيتون والتي يبلغ عددها 18 مليون شجرة تنتج سنوياً 10 آلاف طن من الزيت

, كما تحتضن الجوف 10 ملايين شجرة فواكه تنتج سنوياً 170 ألف طن , وتضم الجوف من النخيل مليون ومئتان ألف نخلة تنتج سنوياً 40 ألف طن من التمور , وفي الجوف الخضراء 12 ألف مزرعة و 3 آلاف مشروع زراعي .

وتفوقت الجوف على العديد من دول العالم في إنتاج زيت الزيتون بعد أن كان التفوق يحسب لغيرها في ذلك المجال على مر العقود الماضية, محققة أرقامًا عالمية في زراعة وإنتاج زيتون

الزيتون ومن ذلك تسجيل أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم بمنطقة الجوف لعامين على التوالي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك في إطار ماتوليه وزارة البيئة والزراعة والمياه من دعم ورعاية للمزارعين في مختلف مناطق المملكة ومنها الجوف.

وأوضحت موسوعة جينيس أنها ذهلت من حجم زراعة الزيتون في منطقة الجوف، مبينة أنها شكلت فريقًا للإشراف على مزارع المنطقة التي يبلغ فيها عدد أشجار الزيتون باستخدام الطريقة المكثفة في مساحة 1 هكتار 1600 شجرة، وبالطريقة التقليدية 200 شجرة ، مما يؤكد نجاح تجربة زراعة الزيتون بالطريقة المكثفة التي توفر الأيدي العاملة وتساعد على رفع معدل الاستثمار.

وساعد مناخ منطقة الجوف الواقع بين مناخ البحر المتوسط ومناخ الجزيرة العربية على جعل المنطقة صالحة لزراعة مختلف أنواع أشجار الفاكهة والخضار, ويعد إنتاج الفاكهة السنوي من ثمار

الخوخ والمشمش أول فواكه الصيف نضجاً، وتمتاز بالجودة العالية مثل أصناف "فلوريدا ستار، فلوريدا كينج، تروبيك سويت، تروبيك بيوتي، تروبيك سنو، ايرلي جراند، ديزرت جولد"، كما تمتاز أنواع فاكهة المشمش بالجودة العالية مثل " كانينو، سايب، ديزرت صن، الجوف 1، الجوف 2"

وتنتج المنطقة فاكهة البرقوق وتمتلك أربع أصناف من هذا النوع بالإضافة إلى إنتاج النكتارين وهو أحد أنواع الخوخ, وبالنسبة للعنب فإنه الأكثر زراعة في الجوف حيث تحتضن المنطقة مايفوق (750 ) ألف شجرة عنب، وتمتلك تسعة أصناف من أنواع العنب، ويقدر إنتاج المنطقة منه بأكثر من (7500) طن ويستهلك السوق المحلي والخليج كميات كبيرة منه, وتشتهر منطقة الجوف بزراعة: الرمان، والتفاح، والكمثرى، واللوز، والفستق الحلبي، والبشملة، والتين، والبطيخ، والشمام، وغيرها من الأصناف بكميات كبيرة تغطي السوق المحلي.

وتحظى النخلة بمنطقة الجوف بمكانة عالية عند الأهالي خاصة حلوة الجوف وتعد واحدة من أشهر نخيل الجزيرة العربية وأطيبها على الإطلاق ومنطقة الشمال عموماً تشتهر بأنواع ( الحلا

) وهو جمع حلوة ، وتحمل في الغالب أسماء بعض المدن والمحافظات لكن تبقى حلوة الجوف هي الأكثر شهرة وقد ارتبطت بتاريخ منطقة الجوف , وفي الجوف العديد من الأنواع .

// انتهى //

18:49ت م

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سكاكا 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستحتضن منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية 30 مليون شجرة , جعلتها سلة غذاء المملكة الأولى بتنوع منتجاتها وجودتها العالية , حيث تنتج الزيتون والنخيل والفواكه والخضرواتوالأعلاف .وحسب إحصائية فرع وزارة البيئة والمياه بالجوف فان منطقة الجوف تحتضن 30 مليون شجرة في مقدمتها أشجار الزيتون والتي يبلغ عددها 18 مليون شجرة تنتج سنوياً 10 آلاف طن من الزيت, كما تحتضن الجوف 10 ملايين شجرة فواكه تنتج سنوياً 170 ألف طن , وتضم الجوف من النخيل مليون ومئتان ألف نخلة تنتج سنوياً 40 ألف طن من التمور , وفي الجوف الخضراء 12 ألف مزرعة و 3 آلاف مشروع زراعي .وتفوقت الجوف على العديد من دول العالم في إنتاج زيت الزيتون بعد أن كان التفوق يحسب لغيرها في ذلك المجال على مر العقود الماضية, محققة أرقامًا عالمية في زراعة وإنتاج زيتونالزيتون ومن ذلك تسجيل أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم بمنطقة الجوف لعامين على التوالي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك في إطار ماتوليه وزارة البيئة والزراعة والمياه من دعم ورعاية للمزارعين في مختلف مناطق المملكة ومنها الجوف.وأوضحت موسوعة جينيس أنها ذهلت من حجم زراعة الزيتون في منطقة الجوف، مبينة أنها شكلت فريقًا للإشراف على مزارع المنطقة التي يبلغ فيها عدد أشجار الزيتون باستخدام الطريقة المكثفة في مساحة 1 هكتار 1600 شجرة، وبالطريقة التقليدية 200 شجرة ، مما يؤكد نجاح تجربة زراعة الزيتون بالطريقة المكثفة التي توفر الأيدي العاملة وتساعد على رفع معدل الاستثمار.وساعد مناخ منطقة الجوف الواقع بين مناخ البحر المتوسط ومناخ الجزيرة العربية على جعل المنطقة صالحة لزراعة مختلف أنواع أشجار الفاكهة والخضار, ويعد إنتاج الفاكهة السنوي من ثمارالخوخ والمشمش أول فواكه الصيف نضجاً، وتمتاز بالجودة العالية مثل أصناف "فلوريدا ستار، فلوريدا كينج، تروبيك سويت، تروبيك بيوتي، تروبيك سنو، ايرلي جراند، ديزرت جولد"، كما تمتاز أنواع فاكهة المشمش بالجودة العالية مثل " كانينو، سايب، ديزرت صن، الجوف 1، الجوف 2"وتنتج المنطقة فاكهة البرقوق وتمتلك أربع أصناف من هذا النوع بالإضافة إلى إنتاج النكتارين وهو أحد أنواع الخوخ, وبالنسبة للعنب فإنه الأكثر زراعة في الجوف حيث تحتضن المنطقة مايفوق (750 ) ألف شجرة عنب، وتمتلك تسعة أصناف من أنواع العنب، ويقدر إنتاج المنطقة منه بأكثر من (7500) طن ويستهلك السوق المحلي والخليج كميات كبيرة منه, وتشتهر منطقة الجوف بزراعة: الرمان، والتفاح، والكمثرى، واللوز، والفستق الحلبي، والبشملة، والتين، والبطيخ، والشمام، وغيرها من الأصناف بكميات كبيرة تغطي السوق المحلي.وتحظى النخلة بمنطقة الجوف بمكانة عالية عند الأهالي خاصة حلوة الجوف وتعد واحدة من أشهر نخيل الجزيرة العربية وأطيبها على الإطلاق ومنطقة الشمال عموماً تشتهر بأنواع ( الحلا) وهو جمع حلوة ، وتحمل في الغالب أسماء بعض المدن والمحافظات لكن تبقى حلوة الجوف هي الأكثر شهرة وقد ارتبطت بتاريخ منطقة الجوف , وفي الجوف العديد من الأنواع .// انتهى //18:49ت م0188

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