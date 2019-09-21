اليوم الوطني / مدير جامعة المجمعة: اليوم الوطني مناسبة عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن, باسمه واسم منسوبي الجامعة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال: "إن هذا اليوم يمثل مناسبة عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع، تحقَّقت فيه -بفضل الله- هذه الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ المعاصر، وأصبحت نموذجاً رائعاً لمعنى التلاحم والترابط وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة.

وأضاف: "نسترجعُ اليوم سيرة الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لنتذكرَ إنجازاتِه ، ونستعرضَ أعمالَه البطولية الخالدة ، ونستلهم الدروسَ والعبرَ من مواقفه، حيث أكمل -رحمه الله - تأسيس هذا الكيان قبل 89 عاماً وأرسى أركانه لنصل إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، ولنقف في هذه المناسبة بكل شموخٍ واعتزازٍ وفخرٍ بهذا الوطن العظيم ، وتقديرٍ واحترامٍ وحبٍّ لولاة أمرنا الذين اتخذوا الإسلام منهجاً وتشريعاً ، والإخلاص في العمل أسلوباً ، وتقوى الله والعدل والمساواة تعاملاً ، والرشد في القول ، والحكمة في اتخاذ القرار ، والإجماع والمشورة سبيلاً لتحقيق المصلحة العامة .

وأوضح ان الأجيال تتعاقب وتستمر مسيرة العطاء والبناء والتجديد والتحديث في جميع مناحي الحياة، تمثلت في معالم سياسة الدولة التي لم تتغير عبر الزمن بما تتسم به من حكمةٍ ورويَّة وبُعدِ نظرٍ ، والمحافظة على هيبة الدولة وتماسكها ، وقيمة ومكانة الوطن والمرتكزات الأساسية لبنائه واستمرار نمائه ، والأولوية في مصلحة المواطن وما يمس شؤون حياته ، والمبادئ والقيم التي تمثِّلُ النهج في التعامل ، والتكامل والقوة في المواقف ، واستجابةً للمتغيرات من أجل مزيدٍ من العمل والعطاء ، ومضاعفة الجهد لتحقيق الآمال ، والارتقاء بالطموحات خدمة للدين ورفعة للوطن ، والحفاظ على هوية المملكة.

ونوه معالي مدير جامعة المجمعة بما يشهده التعليم من نقلةٍ تطويريةٍ كبيرةٍ كمَّاً وكيفاً ، وما يقدَّمُ للجامعات وطلابها وطالباتها من دعمٍ وعنايةٍ واهتمامٍ ، مبينا أن منسوبي الجامعة يشاهدُون ويلمسُون مقدارَ الجهد المبذول ، وما يُوَفَّرُ للجامعة من إمكانات ، وما يُهيأ لها من ظروف لكي تُكمل الدور الذي أُنشئت من أجله ، مع تسخير كامل الإمكانيات لخدمة الطالب والطالبة ، وأن يعمل الجميعُ بروح الفريق الواحد بتعاون وتكاتف ، لتستمر - بإذن الله - مسيرة الجامعة في استثمار ما تلقاه من دعم وتوجيه ، وتعزيز ما تحقق من نجاحات من خلال ما تطبقه من قيم ومبادئ.

وبين أن الجامعة استطاعت -بحمد الله- خلال عشر سنوات من افتتاحها أن تحقق مكاسب كبيرة وإنجازات رائعة ، حيث يلمس الجميعُ مقدار الإنجازات والأعمال المشرفة التي تدعو للفخر والاعتزاز على مستوى اكتمال البنى التحتية من إنشاء الإدارات والعمادات ، وإعادة تأهيل الكليات ومبانيها ، وتطوير برامجها الدراسية ومناهجها التعليمية ، وتوفير احتياجاتها من قاعات دراسية مجهزة بأحدث التجهيزات ومعامل بأعلى المواصفات ، وإيجاد بيئةٍ تعليميةٍ متميزةٍ.

وسأل في ختام تصريحه المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويبقيهما ذخراً وسنداً للشعب والأمتين الإسلامية والعربية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

// انتهى //

18:41ت م

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