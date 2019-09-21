اليوم الوطني / الدكتور الراجحي : المنجزات الحضارية خير وفاء لقيم التأسيس



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي أن الاحتفال باليوم الوطني الـ 89، يجمع بين تجديد التأمل في عبر وشواهد مرحلة التوحيد، وتجديد عهد الولاء والانتماء للوطن، وبقدر ما نؤمن أن اليوم الوطني يمنحنا سنوياً ذاكرةً لتكريس الفخر، وموعداً لتعزيز الوفاء، ندرك أنه كذلك فرصة لتقييم المنجز واستخلاص الدروس من عمق التجارب، ونعلم أنه مناسبة نرفع فيها أكف الشكر لله تعالى على ما تكرم به علينا من نعم الأمن والرفاهية ومعطيات التطور والازدهار.

وقال : إن يومنا الذي يتشح باخضرار العطاء، وينهمر بالمجد والكبرياء، يستمد عزته من رب العزة الذي قيض لهذه المملكة مؤسسا فارساً وحدها تحت راية التوحيد، ومن بعده أبناء رسخوا مسيرة الدولة وثبتوا أركان البناء حتى باتت بلادنا صرحا للعلم والحضارة وصوتاً عالمياً له مكانته السياسية والاقتصادية والثقافية بجانب قيمتها الأعمق كونها مهوى أفئدة المسلمين وقبلة صلاتهم.

وأضاف الراجحي أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تشهد نهضة تنموية ومنجزات في مختلف المجالات وتسير وفق برنامج وطني طموح "رؤية 2030" الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير

وتناول الراجحي المسيرة الخاصة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ افتتاحها وحتى الآن، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة وضع هذا المشروع منذ اللحظة الأولى في صميم خطط التنمية حتى أصبح جهة مرجعية في مجال طب العيون، ونواة لتطوير هذا المجال.

وقال : إن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون قد دخل في تطبيق استراتيجيته الجديدة ، وذلك ضمن التوجه التطويري العام الذي يدعم مسيرة القطاع الصحي تحقيقاً لرؤية 2030 التي تربط نجاح هذا القطاع بمدى ما يوفره للوطن والمواطن من خدمة صحية متقدمة.

وأفاد أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ انطلاقته يسير على أعلى المعايير العالمية تطوراً ويمثل نموذج طبي وبحثي وتعليمي يضيف لمنظومة القطاع الصحي في المملكة ويتكامل معها، وعمله لا يتوقف عند تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بل يتجاوزها إلى الاهتمام بالأبحاث والتعليم والتدريب، وخدمة المجتمع وبناء الشراكات وتسخير أحدث الإمكانات التقنية لتحقيق أهداف هذا الصرح، ضمن إطار معايير الجودة والسلامة الدولية والمحلية.

// انتهى //

18:30ت م

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الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي أن الاحتفال باليوم الوطني الـ 89، يجمع بين تجديد التأمل في عبر وشواهد مرحلة التوحيد، وتجديد عهد الولاء والانتماء للوطن، وبقدر ما نؤمن أن اليوم الوطني يمنحنا سنوياً ذاكرةً لتكريس الفخر، وموعداً لتعزيز الوفاء، ندرك أنه كذلك فرصة لتقييم المنجز واستخلاص الدروس من عمق التجارب، ونعلم أنه مناسبة نرفع فيها أكف الشكر لله تعالى على ما تكرم به علينا من نعم الأمن والرفاهية ومعطيات التطور والازدهار.وقال : إن يومنا الذي يتشح باخضرار العطاء، وينهمر بالمجد والكبرياء، يستمد عزته من رب العزة الذي قيض لهذه المملكة مؤسسا فارساً وحدها تحت راية التوحيد، ومن بعده أبناء رسخوا مسيرة الدولة وثبتوا أركان البناء حتى باتت بلادنا صرحا للعلم والحضارة وصوتاً عالمياً له مكانته السياسية والاقتصادية والثقافية بجانب قيمتها الأعمق كونها مهوى أفئدة المسلمين وقبلة صلاتهم.وأضاف الراجحي أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تشهد نهضة تنموية ومنجزات في مختلف المجالات وتسير وفق برنامج وطني طموح "رؤية 2030" الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيده الله - وبعد توفيق الله ثم رؤيته الطموحة تعيش المملكة حراكاً وعملاً ونهضةً كبيرةٍ امتدت لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي الذي أولته الدولة اهتمامها ودعمها الكبير وبفضل الله ثم هذا الدعم حقق منجزات كبيرة بقيادة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.وتناول الراجحي المسيرة الخاصة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ افتتاحها وحتى الآن، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة وضع هذا المشروع منذ اللحظة الأولى في صميم خطط التنمية حتى أصبح جهة مرجعية في مجال طب العيون، ونواة لتطوير هذا المجال.وقال : إن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون قد دخل في تطبيق استراتيجيته الجديدة ، وذلك ضمن التوجه التطويري العام الذي يدعم مسيرة القطاع الصحي تحقيقاً لرؤية 2030 التي تربط نجاح هذا القطاع بمدى ما يوفره للوطن والمواطن من خدمة صحية متقدمة.وأفاد أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ انطلاقته يسير على أعلى المعايير العالمية تطوراً ويمثل نموذج طبي وبحثي وتعليمي يضيف لمنظومة القطاع الصحي في المملكة ويتكامل معها، وعمله لا يتوقف عند تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بل يتجاوزها إلى الاهتمام بالأبحاث والتعليم والتدريب، وخدمة المجتمع وبناء الشراكات وتسخير أحدث الإمكانات التقنية لتحقيق أهداف هذا الصرح، ضمن إطار معايير الجودة والسلامة الدولية والمحلية.// انتهى //18:30ت م0185

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