السعودية اليوم / قوات الأمن الكاميرونية تتصدى لهجمات انفصاليين مسلحين



ياوندي 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

تصدت قوات الأمن الكاميرونية لهجمات شنها انفصاليون مسلحون على مسؤولين في الدولة، بمدينة بامندا بالمنطقة الشمالية الغربية المضطربة في البلاد.

وأفاد مسؤول عسكري في تصريح له أن المجموعة الانفصالية المسلحة حاولت التسلل إلى أحد الفنادق في المدينة حيث يقيم كبار المسؤولين الحكوميين لكن تم صدهم من قبل القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة ، لافتًا إلى أن بعض الإرهابيين فروا من مكان العملية، وقد أصيبوا بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن وزير الإدارة الإقليمية بول اتانغا نجي كان في زيارة للمنطقة لدعوة المجموعة الانفصالية مجددًا إلى الاستسلام، لإبعادهم عن التطرف وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ويقاتل الانفصاليون القوات الحكومية لإقامة دولة منفصلة في المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بالكاميرون.

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18:05ت م

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