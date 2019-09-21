اليوم الوطني / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ89:



إسلام آباد 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي السفارة في إسلام آباد والقنصلية العامة في كراتشي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللأسرة المالكة الكريمة، وللشعب العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى الزيارة الميمونة التي قام بها سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى باكستان في شهر فبراير الماضي، موضحاً أنها أسهمت في ترسيخ العلاقات الأخوية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.

وفي الختام سأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، والنصر والتمكين للجنود البواسل المرابطين على الثغور، والتوفيق للشعب السعودي النبيل، الذي ضرب أروع الأمثلة في الولاء والوفاء لقيادته الرشيدة.

// انتهى //

18:00ت م

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إسلام آباد 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي السفارة في إسلام آباد والقنصلية العامة في كراتشي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللأسرة المالكة الكريمة، وللشعب العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم : إن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوسنا الفخر والاعتزاز بهذا الوطن العظيم، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ الذي استطاع بتوفيق من الله أن يحقق أعظم وحدة تحت راية التوحيد التي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ وفقه الله ـ من نهضة شاملة، ومكانة دولية عالية ، وبناء للإنسان ، وتنمية للمكان ، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، بقيمها الإسلامية النبيلة، وعاداتها وتقاليدها العربية الأصيلة.وأشار إلى الزيارة الميمونة التي قام بها سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى باكستان في شهر فبراير الماضي، موضحاً أنها أسهمت في ترسيخ العلاقات الأخوية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.وفي الختام سأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، والنصر والتمكين للجنود البواسل المرابطين على الثغور، والتوفيق للشعب السعودي النبيل، الذي ضرب أروع الأمثلة في الولاء والوفاء لقيادته الرشيدة.// انتهى //18:00ت م0180

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