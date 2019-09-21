اليوم الوطني / الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس يرفع التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



تونس 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس العميد الركن محمد بن تركي السبيعي أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الملحقية العسكرية في الجمهورية التونسية أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد العميد السبيعي أن هذه المناسبة تأتي والمملكة تعيش عهداً زاهراً تحققت خلاله بفضل الله إنجازات حضارية جبارة على جميع المستويات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى أن اليوم الوطني لهذا العام يحل في مرحلة سياسية وأمنية حساسة تشهدها المنطقة الذي يحتم على الجميع التوقف بعمق عند صفات الحكمة والرشاد وبعد النظر التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الذي يقود بحكمة سفينة الوطن.

وأكد الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس أن من أجمل الصفات التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - هي قربه من أبناء شعبه وفتح قلبه ومجلسه لهم حتى أضحى التلاحم بين القيادة السعودية وشعبها كتلاحم القلب والنبض، وما رؤية المملكة 2030 إلا امتداداً وتأكيداً لهذا الأمر، وقد شد أزره بسمو ولي عهده الأمين - وفقه الله - الذي يقود هذه الرؤية المباركة بحزم واقتدار.

وأبان العميد السبيعي في ختام تصريحه، أن اليوم الوطني يُعد مناسبة يتعزز بها الولاء لقيادة هذا الوطن، والتأكيد على وحدة الصف واللُحمة الوطنية ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة ويديم عزها ومجدها واستقرارها ، وأن يحفظ ولاة أمرها وشعبها الكريم ويوفقهم لما فيه خير الدين والدنيا ، وأن يُعيد هذه المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والنصر والازدهار.

// انتهى //

17:58ت م

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تونس 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس العميد الركن محمد بن تركي السبيعي أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الملحقية العسكرية في الجمهورية التونسية أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى أبطال الوطن في كل أرجاء المملكة من كافة القطاعات العسكرية وإلى الشعب السعودي الأبي بمناسبة مرور 89 عامًا على تأسيس هذا الوطن الغالي على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله.وأكد العميد السبيعي أن هذه المناسبة تأتي والمملكة تعيش عهداً زاهراً تحققت خلاله بفضل الله إنجازات حضارية جبارة على جميع المستويات.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : "إن اليوم الوطني فخر بمنجزات الماضي، وتفان في عمل وصنع الحاضر، ضمن رؤية واضحة لمستقبل واعد، وأنه ليس مجرد ذكرى بل هو استشعار بأهمية الوطن وعرفاناً بمنجزاته الداخلية والخارجية وتقديراً لمكانته الإقليمية والدولية واستحضاراً لأهمية الاستقرار والأمان في محيط إقليمي مضطرب متواصل الأزمات، والتي لم ولن تتحقق لولا توفيق الله ثم شعب واعي وفيّ مصطف خلف قيادة عادلة حكيمة سارت وتسير به إلى بر الأمان".وأشار إلى أن اليوم الوطني لهذا العام يحل في مرحلة سياسية وأمنية حساسة تشهدها المنطقة الذي يحتم على الجميع التوقف بعمق عند صفات الحكمة والرشاد وبعد النظر التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الذي يقود بحكمة سفينة الوطن.وأكد الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس أن من أجمل الصفات التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - هي قربه من أبناء شعبه وفتح قلبه ومجلسه لهم حتى أضحى التلاحم بين القيادة السعودية وشعبها كتلاحم القلب والنبض، وما رؤية المملكة 2030 إلا امتداداً وتأكيداً لهذا الأمر، وقد شد أزره بسمو ولي عهده الأمين - وفقه الله - الذي يقود هذه الرؤية المباركة بحزم واقتدار.وأبان العميد السبيعي في ختام تصريحه، أن اليوم الوطني يُعد مناسبة يتعزز بها الولاء لقيادة هذا الوطن، والتأكيد على وحدة الصف واللُحمة الوطنية ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة ويديم عزها ومجدها واستقرارها ، وأن يحفظ ولاة أمرها وشعبها الكريم ويوفقهم لما فيه خير الدين والدنيا ، وأن يُعيد هذه المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والنصر والازدهار.// انتهى //17:58ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.