

فرسان 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي اليوم ، احتفالات أهالي جزر فرسان بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، والتي انطلقت بموسم "الشّدّة" ، وهو أحد المواسم الشعبية والتقليدية لدى الأهالي ، حيث أعلن انطلاق الرحلة من مقر المحافظة إلى قرية القُصّار .

وشارك عشرات الأهالي في الرحلة التقليدية استلهامًا لماضي الجزيرة حين كان الأهالي يتنقلون بين قرى النخيل عبر قافلة من الجمال أُطلق عليها موسم " الشّدّة " نسبة لشدّ الرحال ، وتغيير مواقع المعيشة تبعًا لأجواء الجزيرة .

وحرص أهالي فرسان على إحياء موسم " الشّدّة " ضمن احتفالاتهم بذكرى اليوم الوطني عبر قافلة من الجمال انطلاقًا من مدينة فرسان إلى قرية القصار لمسافة 15 كيلو متر ، مستذكرين بذلك حقبة قديمة من حياة الأجداد عبر تاريخ فرسان القديم ، والتطورات المتلاحقة التي يعيشها الأهالي منذ توحيد الوطن الغالي على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه اللـــَّه - ، حيث حفلت الرحلة عبر قافلة الجمال بتقديم العديد من القصص القديمة عن ظروف الحياة آنذاك ، ومقارنتها بما تعيشه جزيرة فرسان الآن من نهضة تنموية شاملة جعلتها في مصاف الوجهات السياحية بالمملكة .

ورافقت مختلف فئات المجتمع سير القافلة ، متوشحين أعلام الوطن ، مستمعين إلى الأهازيج الوطنية الشعبية ومبتهجين بيوم الوطن وذكراه المجيدة ، فيما علت الفرحة والبهجة عيون أطفال فرسان .

// انتهى //

17:58ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / محافظ جزر فرسان يدشن موسم " الشّدّة " في احتقال الأهالي باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.